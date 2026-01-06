У найвідомішій статті установчого договору НАТО чітко не вказано, що станеться, якщо дві країни-члени Організації Північноатлантичного договору опиняться у стані війни. Тому залишається невизначеним, що відбудеться у разі вторгнення США до Гренландії.

Про це пише редактор відділу оборони та безпеки газети The Guardian Ден Саббах.

Як вторгнення США до Гренландії послабить НАТО

У НАТО не передбачено нічого на випадок раніше немислимого: якщо один з його членів зрадить іншого, звернув увагу журналіст.

За його словами, стаття 5, яка є основоположною серед країн НАТО, свідчить, що збройний напад на одного або декількох держав повинен розглядатися як напад на всіх.

На думку Саббаха, це досить просто, якщо військова загроза виходить від Росії. Але набагато складніше, коли вона відбувається, наприклад, з боку Сполучених Штатів Америки.

– Якщо США вирішать напасти на іншу країну НАТО, все зупиниться, – заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредріксен.

Військовий альянс, можливо, продовжить існувати, припустив журналіст, але його ефективність буде поставлена під сумнів. Очевидним бенефіціаром стане Москва, яка і без цього є цілковитим агресором.

Під час передвиборчої кампанії 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що не захищатиме “недобросовісних” членів НАТО – країни, які не виконали тодішню мету щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП.

США більше не зосереджені першочергово на захисті Європи, заявив у лютому американський міністр оборони Піт Гегсет.

– Цього було достатньо, щоб викликати тривогу в Європі, але дипломатичні зусилля напередодні червневого саміту НАТО, ймовірно, згладили проблему, – зазначив Ден Саббах.

Згодом союзники у НАТО, за винятком Іспанії, домовилися збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП до 2035 року. Але саміт НАТО, припустив редактор, замість уникнення розбіжностей, схоже, що лише замаскував розкол.

– Так, саміт пройшов добре в тому сенсі, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте знайшов формулювання, які лестили Трампу. Але я не впевнена, наскільки це стійка стратегія, – сказала директорка аналітичного центру Chatham House Маріон Мессмер.

Ситуація із невизначеністю щодо України

Як зазначив журналіст, уже кілька місяців зберігається трансатлантична невизначеність щодо України.

Вона викликана двома невдалими спробами США змусити Київ поступитися ще більшою територією після саміту на Алясці, а потім і після просування російського плану з 28 пунктів, як попереднього кроку до того, щоб Кремль навіть розглянув можливість припинення вогню.

У грудневій стратегії національної безпеки США міститься різке попередження Європі про те, що континенту загрожує “знищення цивілізації”, частково тому, що протягом декількох десятиліть “деякі члени НАТО стануть переважно неєвропейськими”, наголосив редактор.

На його думку, зазначена стратегія ставить під сумнів, чи будуть ці неназвані країни розглядати свій союз із США так само, як 12 країн, що заснували НАТО в 1949 році.

Що змінилося після операції США у Венесуелі

Якщо дипломатичні переговори та заяви були недостатньо чіткими, то відродження територіальних амбіцій Гренландії після захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі нарешті різко вивело на перший план саме НАТО. Водночас США відкрито заперечують історичний суверенітет Данії – свого союзника, наголосив Ден Саббах.

– Навряд чи хтось із 31 інших членів НАТО став би реально очікувати військового захисту Гренландії, якби США спробували її захопити. Реальний світ керується силою, тобто міццю, а не договорами або взаємною підтримкою, – заявив радник президента США з внутрішньої безпеки Стівен Міллер напередодні.

У них не було б і надії на це, вважає Ден Саббах. Він пояснив, що у США налічується 1,3 млн військовослужбовців усіх родів військ, а в Данії – понад 13 тис.

За даними НАТО, у 2025 році США планували витратити на оборону $845 млрд, а 31 країна – загалом $559 млрд. Легкість, з якою США змогли захопити Мадуро і його дружину Сілію Флорес, демонструє масштаби американської могутності, стверджує журналіст.

Склад НАТО може навіть не змінитися, якщо США захоплять Гренландію. Як зазначив редактор, у договорі НАТО немає чіткого положення про виключення будь-якої країни.

Проте він звернув увагу, що у його преамбулі США та інші союзники зобов’язуються жити в мирі з усіма народами та урядами, захищати свободу, спільну спадщину і цивілізацію народів.

Проте, якщо один член альянсу здійснить вторгнення проти іншого, навіть через арктичну територію з населенням менше ніж 60 тис. осіб, це підірве довіру до 76-річного військового союзу, покликаного забезпечувати мир і взаємний захист в Європі та Північній Атлантиці, вважає редактор.

Деякі стверджують, що навіть остання хвиля погроз завдала достатньої шкоди в той час, коли російська загроза відчувається як ніколи реальною, навіть попри те, що Москва нині сильно залучена у бойові дії на території України

– Якщо будь-які європейські держави мають ілюзії, що можуть покладатися на гарантії безпеки США, то це тривожний сигнал, що ми не повернемося в той світ, – наголосила директорка аналітичного центру Chatham House Маріон Мессмер.