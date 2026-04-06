Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, разрыв между США и НАТО начался после того, как союзники не поддержали его посягательств на Гренландию.

Об этом говорится в заявлении американского президента, опубликованном в CNN.

США и критика НАТО: с чего все началось

Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что считает Североатлантический альянс “бумажным тигром”.

– Все началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не желают нам ее отдавать. И я сказал: “прощай-прощай”… Очевидно, что они нам не нужны, потому что они вообще никак не помогли, – заявил президент.

Заметим, что президент США в последнее время регулярно критикует своих союзников и прямо говорит, что думает о том, чтобы вывести страну из блока.

Ранее он просил страны союза вмешаться в начатую им войну в Иране и помочь разблокировать Ормузский пролив.

Однако союзники отказались участвовать в этой операции. Некоторые из них аргументировали отказ тем, что это “не их война”.

Недавно Дональд Трамп заявил, что Вашингтону “не нужно было лезть в Украину”, и раскритиковал оказанную помощь.

