Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що на його думку розрив між США та НАТО почався після того, як союзники не підтримали його зазіхань на Гренландію.

Про це йдеться у заяві американського президента, яку опублікували в CNN.

США та критика НАТО: з чого все почалося

Дональд Трамп вкотре наголосив, що вважає Північноатлантичний альянс “паперовим тигром”.

– Усе почалося, якщо хочете знати правду, з Гренландії. Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть нам її віддавати. І я сказав: “бувай-бувай”… Очевидно, що вони нам не потрібні, тому що вони взагалі ніяк не допомогли, – заявив президент.

Зауважимо, що президент США останнім часом регулярно критикує своїх союзників і прямо каже, що думає над тим, щоб вивести країну з блоку.

Раніше він просив країни союзу втрутитися у розпочату ним війну в Ірані та допомогти розблокувати Ормузьку протоку.

Однак союзники відмовилися брати участь у цій операції. Дехто з них аргументував відмову тим, що це “не їхня війна”.

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Вашингтону “не треба було лізти в Україну”, та розкритикував надану допомогу.

