Трамп пояснив, чому США можуть обійтися без НАТО
- Трамп заявив, що США не потребують НАТО та назвав Альянс "паперовим тигром".
- Критика посилилася після розбіжностей із союзниками щодо ключових для американського лідера питань.
Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що на його думку розрив між США та НАТО почався після того, як союзники не підтримали його зазіхань на Гренландію.
Про це йдеться у заяві американського президента, яку опублікували в CNN.
США та критика НАТО: з чого все почалося
Дональд Трамп вкотре наголосив, що вважає Північноатлантичний альянс “паперовим тигром”.
– Усе почалося, якщо хочете знати правду, з Гренландії. Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть нам її віддавати. І я сказав: “бувай-бувай”… Очевидно, що вони нам не потрібні, тому що вони взагалі ніяк не допомогли, – заявив президент.
Зауважимо, що президент США останнім часом регулярно критикує своїх союзників і прямо каже, що думає над тим, щоб вивести країну з блоку.
Раніше він просив країни союзу втрутитися у розпочату ним війну в Ірані та допомогти розблокувати Ормузьку протоку.
Однак союзники відмовилися брати участь у цій операції. Дехто з них аргументував відмову тим, що це “не їхня війна”.
Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Вашингтону “не треба було лізти в Україну”, та розкритикував надану допомогу.