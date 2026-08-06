Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи с донорами заявил, что хочет видеть вице-президента Джей Ди Венса победителем президентских выборов 2028 года. В то же время публично глава Белого дома по-прежнему не называет своего фаворита, а его советники утверждают, что окончательное решение относительно преемника еще не принято.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

Трамп в частном порядке поддержал Венса

По данным издания, во время встречи с донорами в Овальном кабинете, которая состоялась около двух недель назад, Трамп заявил: “В конце концов, нам нужно выбрать Джей Ди”.

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Как отмечают собеседники, это заявление свидетельствует о готовности президента США в будущем поддержать Венса в качестве кандидата от Республиканской партии на выборах 2028 года.

Однако такая позиция контрастирует с публичными заявлениями Трампа последних месяцев. Он неоднократно отказывался называть своего преемника и подогревал конкуренцию между Венсом и государственным секретарем Марко Рубио.

По словам одного из чиновников Белого дома, президент даже недавно во время полета на борту Marine One расспрашивал помощников о перспективах обоих политиков.

Один из советников президента сообщил изданию, что Трамп в частном порядке уже склоняется к тому, чтобы именно Венс стал преемником Республиканской партии.

Впрочем, шестеро других собеседников The Washington Post, приближенных к президенту, подчеркивают: делать выводы об окончательном выборе пока рано.

По их словам, Трамп нередко высказывает разные мнения разным собеседникам и может изменить свою позицию.

Кроме того, его команда не спешит с официальной поддержкой потенциального кандидата, чтобы не создавать впечатление, что президент преждевременно превращается в так называемую «хромую утку».

– Тот, кто считает, что это уже решенный вопрос, либо забегает слишком далеко вперед, либо просто не очень хорошо знает президента, – сказал один из собеседников издания.

Сам Джей Ди Венс пока не объявил о намерении баллотироваться в 2028 году.

По информации издания, вице-президент ранее заявлял, что вернется к этому вопросу после промежуточных выборов в Конгресс. В то же время он выражал уверенность, что Трамп поддержит его независимо от принятого решения.

Марко Рубио также избегает разговоров о президентских амбициях. По словам источников, он сознательно сократил количество выступлений в СМИ, чтобы не провоцировать новую волну дискуссий о возможном участии в выборах.

В то же время, как отмечает The Washington Post, борьба за неформальное лидерство внутри Республиканской партии уже набирает обороты. Доноры и партийные активисты все активнее делятся на сторонников Венса и Рубио.

Собеседники издания считают, что важным фактором станут результаты промежуточных выборов в США.

Неудачное выступление республиканцев может усилить внутрипартийную конкуренцию и побудить других политиков бросить вызов кандидату, которого в конечном итоге поддержит Трамп.

По словам советников, сам президент не спешит объявлять своего фаворита, ведь стремится и в дальнейшем оставаться главной фигурой американской политики и не уступать центр внимания потенциальному преемнику.

В то же время в частных беседах, как утверждают источники The Washington Post, Трамп все чаще положительно отзывается именно о Джей Ди Венсе, хотя окончательной публичной поддержки пока не объявил.

Напомним, в марте стало известно, что Джей Ди Венс стал фаворитом консервативных республиканцев на выборах 2028 года.

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