Президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі з донорами заявив, що хоче бачити віцепрезидента Джей Ді Венса переможцем президентських виборів 2028 року. Водночас публічно глава Білого дому продовжує не називати свого фаворита, а його радники стверджують, що остаточного рішення щодо наступника ще не ухвалено.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, обізнані з перебігом зустрічі.

Трамп приватно підтримав Венса

За даними видання, під час зустрічі з донорами в Овальному кабінеті, яка відбулася близько двох тижнів тому, Трамп заявив: “Зрештою, нам потрібно обрати Джей Ді”.

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Як зазначають співрозмовники, ця заява свідчить про готовність президента США у майбутньому підтримати Венса як кандидата від Республіканської партії на виборах 2028 року.

Однак така позиція контрастує з публічними заявами Трампа останніх місяців. Він неодноразово відмовлявся називати свого наступника та підігрівав конкуренцію між Венсом і державним секретарем Марко Рубіо.

За словами одного з чиновників Білого дому, президент навіть нещодавно під час польоту на борту Marine One розпитував помічників про перспективи обох політиків.

Один із радників президента повідомив виданню, що Трамп приватно вже схиляється до того, аби саме Венс став спадкоємцем Республіканської партії.

Втім, шестеро інших співрозмовників The Washington Post, наближених до президента, наголошують: робити висновок про остаточний вибір зарано.

За їхніми словами, Трамп нерідко висловлює різні думки різним співрозмовникам і може змінити свою позицію.

Крім того, його команда не поспішає з офіційною підтримкою потенційного кандидата, щоб не створювати враження, що президент достроково перетворюється на так звану “кульгаву качку”.

– Той, хто вважає, що це вже вирішене питання, або забігає занадто далеко вперед, або просто не дуже добре знає президента, – сказав один зі співрозмовників видання.

Сам Джей Ді Венс поки що не оголосив про намір балотуватися у 2028 році.

За інформацією видання, віцепрезидент раніше заявляв, що повернеться до цього питання після проміжних виборів до Конгресу. Водночас він висловлював упевненість, що Трамп підтримає його незалежно від ухваленого рішення.

Марко Рубіо також уникає розмов про президентські амбіції. За словами джерел, він свідомо скоротив кількість медійних виступів, щоб не провокувати нову хвилю дискусій щодо можливої участі у виборах.

Водночас, як зазначає The Washington Post, боротьба за неформальне лідерство всередині Республіканської партії вже набирає обертів. Донори та партійні активісти дедалі активніше діляться на прихильників Венса і Рубіо.

Співрозмовники видання вважають, що важливим фактором стануть результати проміжних виборів у США.

Невдалий виступ республіканців може посилити внутрішньопартійну конкуренцію та спонукати інших політиків кинути виклик кандидату, якого зрештою підтримає Трамп.

За словами радників, сам президент не поспішає оголошувати свого фаворита, адже прагне й надалі залишатися головною фігурою американської політики та не віддавати центр уваги потенційному наступнику.

Водночас у приватних розмовах, як стверджують джерела The Washington Post, Трамп дедалі частіше позитивно висловлюється саме про Джей Ді Венса, хоча остаточної публічної підтримки поки що не оголосив.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Джей Ді Венс став фаворитом консервативних республіканців на вибори 2028 року.

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