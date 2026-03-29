Віцепрезидент США Джей Ді Венс став вибором учасників CPAC як майбутній кандидат від республіканців.

Про це у неділю 29 березня повідомило інформаційне агентсво Reuters.

Підсумки опитування CPAC: що відомо

За результатами неофіційного опитування серед учасників CPAC у Техасі, Джей Ді Венс заручився підтримкою більшості респондентів.

Його кандидатуру підтримали близько 53% із понад 1 600 учасників опитування, пише Reuters.

Друге місце посів державний секретар США Марко Рубіо, який набрав приблизно 35% голосів.

Інші потенційні претенденти отримали мінімальну підтримку — не більше двох відсотків.

CPAC – щорічна конференція консервативного крила Республіканської партії, де традиційно оцінюють настрої прихильників руху Make America Great Again, пов’язаного з Дональдом Трампом.

Водночас видання зазначає, що такі опитування не гарантують реального результату на виборах, а лише відображають поточні симпатії активістів.

Сам Трамп, який нині обіймає посаду президента вдруге, не зможе балотуватися у 2028 році через конституційні обмеження.

Як зазначають учасники заходу, Венса підтримують за його близькість до ідей MAGA та публічну релігійність. Водночас Рубіо наростив популярність завдяки активній ролі у зовнішній політиці, зокрема у питаннях, пов’язаних із Іраном.

Деякі прихильники республіканців не виключають, що у майбутньому Венс і Рубіо можуть сформувати спільний президентський тандем.

Нагадаємо, 28 березня в рамках акцій протесту Без королів (No Kings) демонстранти, які виступають проти політики президента США Дональда Трампа вийшли на вулиці міст по всій країні.

У 50 штатах заплановано більше 3 200 заходів, а також у кількох містах за межами США.

Проведене на початку березня 2026 року опитування NBC показало, що рейтинг Трампа падає. Серед 1 000 зареєстрованих американців менше половини схвалюють роботу президента США Дональда Трампа.

