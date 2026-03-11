Президентские выборы в США в 2024 году состоялись 5 ноября одновременно с выборами в обе палаты Конгресса, а именно в Сенат и Палату представителей. Победил Дональд Трамп от Республиканской партии, который находится на посту президента чуть больше года.

Когда проходят выборы президента в США и как они проходят, читайте в нашем материале.

Как проходят выборы президента в США

В США выборы президента проходят через коллегию выборщиков. Граждане голосуют за кандидатов, но окончательно победитель определяется количеством голосов коллегии.

Каждый штат имеет определенное количество выборщиков в зависимости от населения, а большинство штатов отдают все свои голоса тому кандидату, который победил в общем голосовании. Для победы нужно не менее 270 голосов из 538.

Особую роль играют “колеблющиеся штаты”, где избирательная борьба наиболее напряженная. В частности, это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада. Другие штаты обычно отдают голоса либо демократам (“синие штаты”), либо республиканцам (“красные штаты”).

Демократы поддерживают гражданские права, социальные программы и борьбу с изменением климата. Республиканцы отстаивают традиционные ценности, ограничение иммиграции, снижение налогов и право граждан на владение оружием.

Когда выборы в США

День выборов в США — это день, когда граждане выбирают президента, вице-президента и членов Конгресса. Даты проведения выборов четко определены Конституцией и они всегда приходятся на определенный период и проходят в установленный день.

Всеобщие выборы проходят во вторник, после первого понедельника ноября каждого четного года. Президент избирается раз в четыре года, а члены Палаты представителей — раз в два года.

Когда следующие выборы президента в США

Следующие выборы президента в США запланированы на 7 ноября 2028 года.

Чтобы стать президентом, кандидат должен быть гражданином США с рождения, не моложе 35 лет и проживать в стране не менее 14 лет. Основные претенденты традиционно избираются от Демократической и Республиканской партий через партийные праймериз.

