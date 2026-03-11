Выборы президента в США: когда американцы выберут нового главу государства
- Президентские выборы в США 2024 года состоялись 5 ноября, победил Дональд Трамп.
- Главу государства определяют через коллегию выборщиков, а не только прямым голосованием.
Президентские выборы в США в 2024 году состоялись 5 ноября одновременно с выборами в обе палаты Конгресса, а именно в Сенат и Палату представителей. Победил Дональд Трамп от Республиканской партии, который находится на посту президента чуть больше года.
Когда проходят выборы президента в США и как они проходят, читайте в нашем материале.
Как проходят выборы президента в США
В США выборы президента проходят через коллегию выборщиков. Граждане голосуют за кандидатов, но окончательно победитель определяется количеством голосов коллегии.
Каждый штат имеет определенное количество выборщиков в зависимости от населения, а большинство штатов отдают все свои голоса тому кандидату, который победил в общем голосовании. Для победы нужно не менее 270 голосов из 538.
Особую роль играют “колеблющиеся штаты”, где избирательная борьба наиболее напряженная. В частности, это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада. Другие штаты обычно отдают голоса либо демократам (“синие штаты”), либо республиканцам (“красные штаты”).
Демократы поддерживают гражданские права, социальные программы и борьбу с изменением климата. Республиканцы отстаивают традиционные ценности, ограничение иммиграции, снижение налогов и право граждан на владение оружием.
Когда выборы в США
День выборов в США — это день, когда граждане выбирают президента, вице-президента и членов Конгресса. Даты проведения выборов четко определены Конституцией и они всегда приходятся на определенный период и проходят в установленный день.
Всеобщие выборы проходят во вторник, после первого понедельника ноября каждого четного года. Президент избирается раз в четыре года, а члены Палаты представителей — раз в два года.
Когда следующие выборы президента в США
Следующие выборы президента в США запланированы на 7 ноября 2028 года.
Чтобы стать президентом, кандидат должен быть гражданином США с рождения, не моложе 35 лет и проживать в стране не менее 14 лет. Основные претенденты традиционно избираются от Демократической и Республиканской партий через партийные праймериз.
Источник: Федеральный Закон США