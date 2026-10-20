Сенат (the United States Senate) — це верхня палата Конгресу США, що разом із нижньою, Палатою представників, утворює американський парламент.

Сенат засідає в північному крилі Капітолія у Вашингтоні, Палата представників розміщується у південному крилі.

Головою Сенату є віцепрезидент США. Сенатор представляє більшу кількість виборців, ніж член Палати представників. Термін перебування сенатора на посаді втричі більший. Основна його діяльність проходить у комітетах.

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Сенат має право на затвердження міжнародних договорів, погодження призначення президентом послів та інших високопосадовців.

Скільки сенаторів у США

Сенат США складається зі 100 членів, які обираються у різний час. У нього входять по два представники від кожного штату. Кожен сенатор обирається на 6 років. Проміжні вибори до Сенату відбуваються кожні два роки. Вони оновлюють приблизно третину його складу. В окремих штатах вибори сенаторів рознесені в часі, тобто в певний рік обирається тільки один сенатор.

Вибори в Сенат виходять із принципу рівного представництва всіх штатів, на відміну від виборів президента США, де кількість представників штату залежить від кількості його населення.

Сенат США проводить збори у Капітолії у Вашингтоні. Кожен сенатор має один голос. Головою Сенату є віцепрезидент США, проте голосувати він може лише в тих випадках, коли голоси діляться порівну. Керування Сенатом фактично здійснюють лідери партій.

Сенат має виключне право розглядати всі справи в порядку імпічменту. Засідаючи з цією метою, сенатори приносять присягу або дають урочисту обіцянку. Жодна особа не може бути засуджена без згоди двох третин присутніх сенаторів.

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