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Факты / Мир / Мировые новости

Образовательная платформа Coursera открыла доступ к курсам на время карантина

Образовательная онлайн-образования Coursera сделала бесплатным доступ к своим курса из-за вспышки коронавируса в мире.

Теперь бесплатный доступ есть к 3 800 курсам.

Компания приняла такое решение из-за того, что многие вузы и школы закрываются на карантин и переходят на дистанционную работу.

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— Университеты могут зарегистрироваться и предоставлять своим студентам доступ к более 3 800 курсам и 400 специализациям от лучших партнеров Coursera из университетских и деловых кругов, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что предварительно доступ продлится до 31 июля и будет обновляться на ежемесячной основе. Студенты, которые зарегистрируются до 31 июля, получат доступ к курсам до 30 сентября включительно.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины решил ограничить проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек, а также на три недели ввести карантин в учебных заведениях.

В Киеве также ввели карантин. С 12 марта в столице закрыты школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.

Источник: Coursera

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