На латвийской границе задержали восьмерых граждан Украины, которые пытались попасть на территорию страны с поддельными тестами на коронавирус.
С ними был один гражданин Литвы, все они пытались въехать в Бауский край.
Латвийские пограничники задержали нарушителей.
В отношении четырех граждан Украины возбудили административные дела, остальных — привлекли к административной ответственности.
В то же время с начала апреля латвийские пограничники задержали около сотни нарушителей с фейковыми тестами на коронавирус.
Открытие границ ЕС
Страны ЕС готовы пускать на свою территорию туристов из третьих стран мира.
Однако для пересечения границы необходима вакцинация одобренным в Европе веществом.
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Источник: DELFI