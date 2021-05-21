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Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Грубник |

На границе Латвии задержали украинцев с поддельными тестами на Covid-19

тест на коронавірус

На латвийской границе задержали восьмерых граждан Украины, которые пытались попасть на территорию страны с поддельными тестами на коронавирус.

С ними был один гражданин Литвы, все они пытались въехать в Бауский край.

Латвийские пограничники задержали нарушителей.

В отношении четырех граждан Украины возбудили административные дела, остальных — привлекли к административной ответственности.

В то же время с начала апреля латвийские пограничники задержали около сотни нарушителей с фейковыми тестами на коронавирус.

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Открытие границ ЕС

Страны ЕС готовы пускать на свою территорию туристов из третьих стран мира.

Однако для пересечения границы необходима вакцинация одобренным в Европе веществом.

Больше новостей об открытии границ для украинцев читайте на Фактах ICTV.

Источник: DELFI

Фото: Pixabay

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