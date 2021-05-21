Международный валютный фонд обнародовал план для окончания пандемии и выхода из коронавирусной кризиса.
На его реализацию нужно минимум $50 млрд, в которые входят также стоимость грантов, ресурсы национального правления и льготное финансирование.
Предложенный план предусматривает, обеспечение 40% населения всего мира к концу текущего года, а также не менее 60% населения до конца первой половины следующего.
Также план предусматривает доступное, повсеместное тестирование на коронавирус.
Согласно информации МВФ, $35 млрд потратят как грантовое финансирование, а другая часть общего плана поступит от правительств стран.
По прогнозам фонда, реализация указанного плана приведет к вливанию около $9 трлн в мировую экономику до 2025 года.
Восстановление экономики
По прогнозам Bloomberg, быстрее всего после окончания пандемии свою экономику удастся восстановить США и Китаю.
Так как именно в этих двух странах происходит сверхбыстрая вакцинация населения, а правительства придерживаются строгой монетарной политики.