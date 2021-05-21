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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Нужны миллиарды долларов: МВФ обнародовал план окончании пандемии коронавируса

гроші мвф

Международный валютный фонд обнародовал план для окончания пандемии и выхода из коронавирусной кризиса.

На его реализацию нужно минимум $50 млрд, в которые входят также стоимость грантов, ресурсы национального правления и льготное финансирование.

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Предложенный план предусматривает, обеспечение 40% населения всего мира к концу текущего года, а также не менее 60% населения до конца первой половины следующего.

Также план предусматривает доступное, повсеместное тестирование на коронавирус.

Согласно информации МВФ, $35 млрд потратят как грантовое финансирование, а другая часть общего плана поступит от правительств стран.

По прогнозам фонда, реализация указанного плана приведет к вливанию около $9 трлн в мировую экономику до 2025 года.

Восстановление экономики

По прогнозам Bloomberg, быстрее всего после окончания пандемии свою экономику удастся восстановить США и Китаю.

Так как именно в этих двух странах происходит сверхбыстрая вакцинация населения, а правительства придерживаются строгой монетарной политики.

Источник: МВФ

Фото: НБУ

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