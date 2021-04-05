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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Які країни найшвидше подолають коронавірусну кризу – прогноз Bloomberg

Після світової пандемії коронавірусу дві країни найшвидше відновлять та покращать економіку своєї держави.

Економіка

За даними Bloomberg, цими країнами стануть Китай та США. Прогноз експертів базується на тому, що саме у цих країнах відбувається швидкий темп вакцинації населення.

Також уряд цих держав дотримується суворої монетарної політики (обсяг пропозиції грошей з метою встановлення цінової стабільності – такі заходи сприяють зростанню економіки та низькому рівню безробіття населення).

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Очікується, що у 2021 році розпочнеться відновлення економіки після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, проте низка держав відставатимуть за темпами від Китаю та США.

Згідно з прогнозом, відновлення глобальної економіки йтиме рекордними темпами. Зростання складе аж 6,9%, що може стати рекордним показником за понад 50 років.

Фахівці зазначають, що відновлення економіки також залежатиме від того, наскільки швидко відбуватиметься вакцинація населення у різних державах. Водночас залишається загроза того, що можуть з’явитися нові небезпечні різновиди коронавірусу – це погано впливатиме на показники світової економіки.

Економіка України

Всесвітній банк оприлюднив новий прогноз щодо зростання економіки України у 2021 році – на думку банку, вона зросте до 3,8%. Згідно з попереднім прогнозом, показник міг зрости на 3%.

Позитивний прогноз ґрунтується на зміцненні зовнішнього попиту і стабілізації цін на промислові товари. Це може частково компенсувати кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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