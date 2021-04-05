Після світової пандемії коронавірусу дві країни найшвидше відновлять та покращать економіку своєї держави.

За даними Bloomberg, цими країнами стануть Китай та США. Прогноз експертів базується на тому, що саме у цих країнах відбувається швидкий темп вакцинації населення.

Також уряд цих держав дотримується суворої монетарної політики (обсяг пропозиції грошей з метою встановлення цінової стабільності – такі заходи сприяють зростанню економіки та низькому рівню безробіття населення).

Очікується, що у 2021 році розпочнеться відновлення економіки після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, проте низка держав відставатимуть за темпами від Китаю та США.

Згідно з прогнозом, відновлення глобальної економіки йтиме рекордними темпами. Зростання складе аж 6,9%, що може стати рекордним показником за понад 50 років.

Фахівці зазначають, що відновлення економіки також залежатиме від того, наскільки швидко відбуватиметься вакцинація населення у різних державах. Водночас залишається загроза того, що можуть з’явитися нові небезпечні різновиди коронавірусу – це погано впливатиме на показники світової економіки.

Економіка України

Всесвітній банк оприлюднив новий прогноз щодо зростання економіки України у 2021 році – на думку банку, вона зросте до 3,8%. Згідно з попереднім прогнозом, показник міг зрости на 3%.

Позитивний прогноз ґрунтується на зміцненні зовнішнього попиту і стабілізації цін на промислові товари. Це може частково компенсувати кризу, спричинену пандемією коронавірусу.