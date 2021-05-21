Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Марк Гарно обговорили агрессию России против Украины.
В ходе переговоров стороны затронули действия Москвы возле восточных границ страны.
Также поднимался вопрос незаконной аннексии Крыма.
Помимо этого, США и Канада обсудили темы партнерства между странами, изменения климата, экономического развития, а также ситуации на Ближнем Востоке.
Борьба с агрессией РФ
Представитель США Энтони Блинкен предупредил Россию, что Вашингтон будет отвечать на действия Москвы, которые будут нести угрозу стране или ее союзникам.
Об этом он сообщил во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Источник: Gouvernement du Canada