Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Марк Гарно обговорили агрессию России против Украины.

В ходе переговоров стороны затронули действия Москвы возле восточных границ страны.

Также поднимался вопрос незаконной аннексии Крыма.

Помимо этого, США и Канада обсудили темы партнерства между странами, изменения климата, экономического развития, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Борьба с агрессией РФ

Представитель США Энтони Блинкен предупредил Россию, что Вашингтон будет отвечать на действия Москвы, которые будут нести угрозу стране или ее союзникам.

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Об этом он сообщил во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Источник: Gouvernement du Canada