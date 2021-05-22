Байден заявил о готовности помочь в восстановлении сектора Газа

Соединенные штаты Америки готовы совместно с другими государствами подготовить предложения по восстановлению мирной инфраструктуры сектора Газа.

Об этом сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Однако в то же время Байден заявил, что США намерены помочь в восстановлении мирной инфраструктуры, а не объектов для военных целей, которое использует ХАМАС.

— Я попытаюсь подготовить крупный пакет предложений вместе с другими странами. Им нужна помощь, и я готов сделать это, — заявил политик.

Боевые действия в Израиле

Около недели на территории Израиля продолжалось обострение конфликта в районе сектора Газа. За это время погибло более сотни мирных жителей, среди них были даже дети, а также граждане разных стран.

По последним данным, в то же время на территории сектора Газа до сей пор пребывает около 140 украинцев, которые хотят вернуться домой. Среди них также есть дети и женщины.

Также есть обращения от других государств с просьбой вывезти их граждан из этого региона. Почему не эвакуировали украинцев из сектора Газа — подробнее читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: CBSN