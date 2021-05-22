На сегодня около 140 граждан Украины хотят вернуться на родину из сектора Газа.

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии одному украинскому изданию.

— Сейчас почти 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. Преимущественно это женщины и дети, которые живут в секторе Газа, — сказал он.

По словам спикера, есть еще обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан.

В то же время Николенко объяснил, что начало эвакуации сдерживали до сих пор из-за продолжения боевых действий и отсутствия гарантий безопасности для безопасного выезда украинцев.

Как отметил Николенко, что после достижения договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня, надеются начать возвращение украинцев из зоны конфликта в ближайшее время.

В то же время он назвал ключевой фактор, который и в дальнейшем будет оставаться на той территории — это безопасность.

По его словам, сейчас важно, чтобы наши граждане четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и обращали внимание только на официальные сообщения.

Обострение на Ближнем Востоке

Больше недели продолжалось обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

В течение этого времени Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет.

Противостояние между странами Ближнего Востока началось с столкновений, вспыхнувших, когда израильские власти решили выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, который является спорной территорией.

Также повлияло на обострение ситуации и решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечали 10 мая.