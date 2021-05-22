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Анастасія Рогожінська |

Будьмо!: как Макрон под украинский тост отпраздновал открытие летних террас во Франции

Будьмо!: как Макрон под украинский тост отпраздновал открытие летних террас во Франции

Во Франции после длительных карантинных ограничений 22 мая открылись террасы кафе и ресторанов. Поэтому президент страны Эммануэль Макрона на торжестве по случаю этого открытия поднял бокал коктейля под украинский тост Будьмо!.

Так, Макрона посетил одно из заведений, расположенных в Париже. Там главу страны угостили коктейлем.

Он поднял бокал со словами santé!, что в переводе означает как Будьмо, За здоровье.

В то же время кто-то из толпы выкрикнул украинский — Будьмо!.

В ответ Макрона, улыбнувшись и подняв бокал, сказал — За Украину.

— Пусть живет французско-украинская дружба, — написали на странице посольства Украины во Франции.

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Карантин во Франции

В апреле Франция ввела новые ограничения для туристов, чтобы не допустить распространения нескольких штаммов Covid-19.

В частности, это касается туристов, которые будут приезжать из Гайаны, Бразилии, Чили, Аргентины и Южной Африки.

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