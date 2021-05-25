PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Дмитро Кудрявцев |

Дал признательные показания: в Беларуси показали видео с Протасевичем

Роман Протасевич

Экс-главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится в минском следственном изоляторе №1 на улице Володарского.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Читайте
В полном составе: Беларусь высылает весь персонал посольства Латвии

Позже было обнародовано видео, где Протасевич опроверг слухи о том, что находится в реанимации.

— Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону, — сказал оппозиционер.

Он также отметил, что дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Беларуси.

Требования освободить Протасевича

Ранее сегодня, 24 мая, в МИД Канады отреагировали на задержание Протасевича.

Глава внешнеполитического ведомства Марк Гарно призвал немедленно освободить журналиста.

По его словам, принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и арест журналиста Протасевича — это серьезное вмешательство в гражданскую авиацию и нападение на свободу слова.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка