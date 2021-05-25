Дал признательные показания: в Беларуси показали видео с Протасевичем

Экс-главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится в минском следственном изоляторе №1 на улице Володарского.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Позже было обнародовано видео, где Протасевич опроверг слухи о том, что находится в реанимации.

— Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону, — сказал оппозиционер.

Он также отметил, что дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Беларуси.

Требования освободить Протасевича

Ранее сегодня, 24 мая, в МИД Канады отреагировали на задержание Протасевича.

Глава внешнеполитического ведомства Марк Гарно призвал немедленно освободить журналиста.

По его словам, принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и арест журналиста Протасевича — это серьезное вмешательство в гражданскую авиацию и нападение на свободу слова.