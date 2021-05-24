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Софія Зінов'єва |

Великобритания отзывает разрешение на полеты авиакомпании Белавиа

Велика Британія

Великобритания первой из стран европейских стран немедленно отзывает лицензию национальной белорусской авиакомпании Белавиа на осуществление полетов в страну.

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Запрет вступает в силу немедленно, сообщил министр транспорта страны Грант Шеппс.

Также правительство Великобритании потребует в британские авиакомпании обходить территорию Беларуси.

Об отзыве лицензии заявил также глава МИД Великобритании Доминик Рааб во время выступления в парламенте.

— Я проинструктировал Управление гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии в целях безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на деятельность белорусского перевозчика Белавиа, — подчеркнул министр.

Запрет полетов через Беларусь

Хотя Великобритания первой отозвала разрешение Белавиа, перед ней решительным действиям приняла и Литва.

Правительство страны запретило любые полеты через воздушное пространство Беларуси.

С 25 мая запрещено отбытия и прибытия в Литву самолетов, пролетающих над территорией Беларуси, отметил министр транспорта и путей сообщения Литвы Марюс Скуодис.

Фото: Dreamstime

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