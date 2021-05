Великобритания отзывает разрешение на полеты авиакомпании Белавиа

Великобритания первой из стран европейских стран немедленно отзывает лицензию национальной белорусской авиакомпании Белавиа на осуществление полетов в страну.

Запрет вступает в силу немедленно, сообщил министр транспорта страны Грант Шеппс.

Также правительство Великобритании потребует в британские авиакомпании обходить территорию Беларуси.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021