Уряд Литви офіційно заборонив будь-які польоти через повітряний простір Білорусі.

З 25 травня заборонене відбуття та прибуття до Литви літаків, які пролітають над територією Білорусі.

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За словами прем’єр-міністра країни Інгріди Шимоніте, рішення ухвалили заради безпеки мандрівників.

Міністр транспорту та шляхів сполучення Литви Марюс Скуодіс ще раз наголосив, що будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені.

Очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс запропонував на Раді ЄС внести національну білоруську авіакомпанію Belavia в четвертий пакет санкцій, а також заборонити літати до країн ЄС.

Також МЗС країни закликало громадян Литви, які перебувають на території Білорусі покинути її територію та утриматись від подорожей туди.

Польоти над Білоруссю

Після незаконного затримання білоруського блогера-опозиціонера в аеропорту Мінська, міжнародні авіакомпанії стали масово уникати потрапляння в повітряний простір Білорусі.

Першими про це заявили компанії AirBaltic та Wizz Air.