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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Канада прекращает любые полеты в авиапространстве Беларуси

Канада

Канада официально запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты через воздушное пространство Беларуси на любой высоте.

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О решении сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра и отметил, что инцидент с принудительной посадкой представляет опасность для путешественников.

— Этот необдуманный наглый поступок белорусского режима снижает безопасность пассажиров и является серьезным вмешательством в основополагающие принципы и международные правила, которые поддерживают безопасность гражданской авиации в мире, — сказал Альгабра.

Также министр отметил, что такие действия белорусских властей являются наступлением на свободу слова и еще раз подчеркнул, что Канада требует немедленного освобождения оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Санкции Канады

После вынужденной посадки рейса Ryanair и ареста Протасевича и его девушки Софии Сапеги Канада выразила свою обеспокоенность и намекнула на возможность введения новых санкций.

О возможном введении новых санкций рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Фото: Pixabay

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