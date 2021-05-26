Канада официально запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты через воздушное пространство Беларуси на любой высоте.

О решении сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра и отметил, что инцидент с принудительной посадкой представляет опасность для путешественников.

— Этот необдуманный наглый поступок белорусского режима снижает безопасность пассажиров и является серьезным вмешательством в основополагающие принципы и международные правила, которые поддерживают безопасность гражданской авиации в мире, — сказал Альгабра.

Также министр отметил, что такие действия белорусских властей являются наступлением на свободу слова и еще раз подчеркнул, что Канада требует немедленного освобождения оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Санкции Канады

После вынужденной посадки рейса Ryanair и ареста Протасевича и его девушки Софии Сапеги Канада выразила свою обеспокоенность и намекнула на возможность введения новых санкций.

О возможном введении новых санкций рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.