Канада официально запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты через воздушное пространство Беларуси на любой высоте.
О решении сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра и отметил, что инцидент с принудительной посадкой представляет опасность для путешественников.
— Этот необдуманный наглый поступок белорусского режима снижает безопасность пассажиров и является серьезным вмешательством в основополагающие принципы и международные правила, которые поддерживают безопасность гражданской авиации в мире, — сказал Альгабра.
Также министр отметил, что такие действия белорусских властей являются наступлением на свободу слова и еще раз подчеркнул, что Канада требует немедленного освобождения оппозиционного блогера Романа Протасевича.
Санкции Канады
После вынужденной посадки рейса Ryanair и ареста Протасевича и его девушки Софии Сапеги Канада выразила свою обеспокоенность и намекнула на возможность введения новых санкций.
О возможном введении новых санкций рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.