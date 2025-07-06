Формула-1: личный зачет пилотов и команд в 2025 году

В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.

Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.

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За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.

В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.

Таблица Формулы-1 сезона-2025

Личный зачет пилотов

№ Гонщик Команда Очки 1. Оскар Пиастри McLaren 234 2. Ландо Норрис McLaren 226 3. Макс Ферстаппен Red Bull 165 4. Джордж Расселл Mercedes 147 5. Шарль Леклер Ferrari 119 6. Льюис Хемилтон Ferrari 103 7. Андреа Кими Антонелли Mercedes 63 8. Алекс Албон Williams 46 9. Нико Хюлькенберг Kick Sauber 37 10. Естебан Окон Haas 23

Зачет команд Формулы-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 460 2. Ferrari 222 3. Mercedes 210 4. Red Bull 172 5. Williams 59 6. Kick Sauber 41 7. Racing Bulls 36 8. Aston Martin 36 9. Haas 29 10. Alpine 19

Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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