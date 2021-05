В сети появилось фото электронного письма о минировании самолета Ryanair, который принудительно посадили в Минске под сопровождением белорусского истребителя.

Экипажу самолета сообщили о минировании самолета, сославшись на электронное письмо, которое якобы получила служба безопасности минского аэропорта.

Однако это письмо пришло через 27 минуты после того, как самолет впервые вошел в воздушное пространство Беларуси, — то есть через 24 минуты после того, как представители аэропорта Минска сообщили об этом экипажу на борту.

Отправитель письма отмечает, что он представитель ХАМАС, однако сама организация отрицает любую свою причастность к этому инциденту.

В письме указано требование-разъяснение, почему самолет якобы перевозил бомбу — прекращение огня между Израилем и Палестиной. Однако на тот момент стороны уже договорились о прекращении огня.

An exclusively obtained record shows that the Ryanair ‘Hamas bomb’ email—which the Belarus president said prompted the jet landing—was sent after the crew was told of a ‘threat’ https://t.co/nCLOggghDE

— The Daily Beast (@thedailybeast) May 27, 2021