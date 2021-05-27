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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

Письмо о минировании рейса Ryanair пришло позже, чем сообщили из Минска — СМИ

Письмо о минировании рейса Ryanair пришло позже, чем сообщили из Минска — СМИ

В сети появилось фото электронного письма о минировании самолета Ryanair, который принудительно посадили в Минске под сопровождением белорусского истребителя.

Экипажу самолета сообщили о минировании самолета, сославшись на электронное письмо, которое якобы получила служба безопасности минского аэропорта.

Однако это письмо пришло через 27 минуты после того, как самолет впервые вошел в воздушное пространство Беларуси, — то есть через 24 минуты после того, как представители аэропорта Минска сообщили об этом экипажу на борту.

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Отправитель письма отмечает, что он представитель ХАМАС, однако сама организация отрицает любую свою причастность к этому инциденту.

В письме указано требование-разъяснение, почему самолет якобы перевозил бомбу — прекращение огня между Израилем и Палестиной. Однако на тот момент стороны уже договорились о прекращении огня.

Задержание Протасевича

На борту этого самолету был основатель Telegram-канала Nexta и его девушка София Сепега. Белорусские силовики задержали Романа Протасевича, в настоящее время он пребывает под стражей.

Его девушку Софию Сапегу арестовали на два месяца по подозрению в якобы совершении нескольких преступлений. Подробнее о задержании Протасевича и Сапеги — читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: The Daily Beast

Фото: Pexels

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