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Юлія Захарченко |

В Нигерии перевернулось судно: более 150 людей пропали без вести

В Нигерии перевернулось судно: более 150 людей пропали без вести

В Нигерии (Африка) перевернулся катер, перевозивший около 160 пассажиров. По словам местного политика, судно затонуло в реке Нигер.

Лодка направлялась город Вара в штат Кебби, однако вскоре судно раскололось и затонуло, сообщил административный глава района Нгаски Абдуллахи Бухари Вара.

— Спасательная операция продолжается, однако удалось найти только 22 выживших и одного погибшего. Примерно 140 пассажирах пропали без вести, — отметил политик.

Глава района сообщил, что причиной аварии могла быть перегрузка судна, поскольку лодка должна была перевозить не более 80 пассажиров. Судно также было загружено мешками с песком из золотого рудника, сказал чиновник.

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Аварии с речными судами — часто явление на водных путях Нигерии из-за перенаселенности, плохой погоды и отсутствия технического обслуживания, особенно в сезон дождей.

Массовое отравление в Нигерии

Однако это не единственный несчастный случай, произошедший в Африке. Недавно более 400 людей отравились соком в Нигерии.

Их госпитализировали в лечебные учреждения, однако по меньшей мере 10 человек скончались. Вскоре выяснилось, что у апельсинового сока истек срок годности.

Источник: AFP

Фото: Pexels

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