В Нигерии перевернулось судно: более 150 людей пропали без вести

В Нигерии (Африка) перевернулся катер, перевозивший около 160 пассажиров. По словам местного политика, судно затонуло в реке Нигер.

Лодка направлялась город Вара в штат Кебби, однако вскоре судно раскололось и затонуло, сообщил административный глава района Нгаски Абдуллахи Бухари Вара.

Глава района сообщил, что причиной аварии могла быть перегрузка судна, поскольку лодка должна была перевозить не более 80 пассажиров. Судно также было загружено мешками с песком из золотого рудника, сказал чиновник.

Аварии с речными судами — часто явление на водных путях Нигерии из-за перенаселенности, плохой погоды и отсутствия технического обслуживания, особенно в сезон дождей.

