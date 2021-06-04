Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что задержан оппозиционный блоггер Роман Протасевич подвергался пыткам и дал показания в интервью под давлением.

Об этом Тихановская рассказала на пресс-конференции с мэром Варшавы и добавила, что подобные записи с “показаниями” белорусских оппозиционеров появляются время от времени.

Лидер оппозиции призвала не верить таким “показаниям”, так как задержанные дают их под влиянием пыток и насилия.

— Мы должны понимать, в каких условиях находятся эти люди. К ним применяют пытки и насилие. Поэтому мы не должны верить высказываниям Романа Протасевича, поскольку понимаем, как его заставили это сказать, — сказала Тихановская.

Основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило также назвал это интервью результатом невыносимых пыток.

Об этом он сказал в интервью Forbes и добавил, что Протасевича грамотно убедили в том, что все его окружение уже предало его.

Также Путило не исключил, что блогера накачали специальными медицинскими препаратами, чтобы повысить болтливость.

Интервью Романа Протасевича

3 июня задержан блогер дал будто бы добровольное интервью, в котором признает свою вину и рассказывает об уважении к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Отец Протасевича также считает, что заявления в интервью его сын делал под влиянием пыток.