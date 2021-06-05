Facebook назвал условие окончательного удаления аккаунта Трампа

Популярная соцсеть Facebook продолжит блокирование аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа. Так, действие его страниц будет приостановлено ​​с 7 января 2021 года до 2023-го.

— Мы считаем, что действия Трампа, которые серьезно нарушают наши правила, заслуживают сильного наказания, — отметил вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг.

Как он объяснил, соцсеть приостанавливает его аккаунты на два года, начиная с 7 января этого года.

Блокировку профиля Трампа снимут, если риск для общественной безопасности уменьшится. Но если он будет и впредь нарушать правила, то его могут удалить навсегда из соцсети.

В частности, для этого Facebook будит сотрудничать с экспертами, которые смогут оценить риски.

Блокировка аккаунтов Трампа

45-й президент США Дональд Трамп не был согласен со своим поражением на выборах главы государства в ноябре 2020 года. В результате он призвал людей выйти на акции протеста в Вашингтоне.

Митинги 6 января 2021 года закончились штурмом Капитолия и смертями людей. После этого аккаунты Трампа в социальных сетях заблокировали.

Источник: Facebook