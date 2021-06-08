В Минске осудили мужчину к принудительному лечению в психиатрической больнице за “оскорбление” самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Подсудимого судили по четырем статьям Уголовного кодекса.

Так, местного жителя обвиняют в публичной неоднократной клевете на президента, публичном неоднократном оскорблении президента, в оскорблении государственного служащего и судьи.

Сначала ему грозило лишение свободы сроком до пяти лет.

Однако специальная комиссия решила, что подсудимый страдает психическим расстройством и не осознает “реальный характер и общественную опасность своих действий”.

Поэтому Октябрьский районный суд отправил жителя Минска в психиатрическую больницу на принудительное лечение.

В частности, соответствующий вид наказания активно применялся в советское время.

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Задержание в Минске

В Минске прокуратура открыла уголовное дело против 34-летней арендодателя. Ее обвиняют в нарушении равноправия граждан.

Так, в июле 2020-го женщина сдала в аренду квартиру помощнику прокурора одного из районов Минска и подписала с ней контракт на два года. Но после августовских событий в Беларуси она передумала и потребовала, чтобы женщина освободила квартиру.