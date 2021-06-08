В Минске осудили мужчину к принудительному лечению в психиатрической больнице за “оскорбление” самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Подсудимого судили по четырем статьям Уголовного кодекса.
Так, местного жителя обвиняют в публичной неоднократной клевете на президента, публичном неоднократном оскорблении президента, в оскорблении государственного служащего и судьи.
Сначала ему грозило лишение свободы сроком до пяти лет.
Однако специальная комиссия решила, что подсудимый страдает психическим расстройством и не осознает “реальный характер и общественную опасность своих действий”.
Поэтому Октябрьский районный суд отправил жителя Минска в психиатрическую больницу на принудительное лечение.
В частности, соответствующий вид наказания активно применялся в советское время.
Задержание в Минске
В Минске прокуратура открыла уголовное дело против 34-летней арендодателя. Ее обвиняют в нарушении равноправия граждан.
Так, в июле 2020-го женщина сдала в аренду квартиру помощнику прокурора одного из районов Минска и подписала с ней контракт на два года. Но после августовских событий в Беларуси она передумала и потребовала, чтобы женщина освободила квартиру.