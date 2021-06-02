У Мінську жінці світить два роки за відмову здати квартиру помічнику прокурора

У липні минулого року жінка здала в оренду квартиру помічнику прокурора одного з районів Мінська та підписала з нею дворічну угоду. Але після серпневих подій у Білорусі вона передумала і зажадала, щоб жінка звільнила квартиру.

Тепер прокуратура Заводського району білоруської столиці відкрила проти 34-річної орендодавиці кримінальну справу (ст. 190 Кримінального кодексу) . Її звинувачують у порушенні рівноправності громадян. Наразі справу направлено до суду.

За цією статтею 34-річній громадянці Білорусі загрожує два роки за ґратами. У неї взяли підписку про невиїзд.

Прокуратура вважає, що жінка, що здавала житло, “піддалася інформаційному впливу” і навмисно хотіла “порушити права, свободи та законні інтереси потерпілої виключно через її зв’язок з обставинами, що склалися”.

Відповідно до Житлового кодексу, орендодавець може розірвати договір оренди за власною ініціативою, повідомивши орендаря протягом місяця та пояснивши причини.

Протести у Білорусі

Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі країною прокотилися масові протести. За даними ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко, однак протестувальники вимагають визнати легітимним президентом Білорусі Світлану Тихановську.

Більшість країн не визнали результати виборів у Білорусі, зокрема країни Євросоюзу, Велика Британія, Україна, Канада, Ірландія.

Після таємної інавгурації Лукашенка його не визнали легітимним президентом США, Канада, Франція, Німеччина, Швеція, Україна, Естонія, Польща, Нідерланди, Латвія, Литва, Норвегія, Словаччина, Чехія.

Серед країн, які визнали підсумки виборів – Росія, Китай, Туреччина, Сирія, Казахстан і Киргизія.