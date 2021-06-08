В телах погибших со сбитого MH17 обнаружили сотни обломков, двух пассажиров не нашли

Во время экспертизы по делу о катастрофе MH17 на Донбассе голландские эксперты извлекли из тел погибших 370 металлических фрагментов.

Об этом сообщили в службе новостей Здания суда, которая следит за судебным заседанием в Гааге.

Только в теле капитана авиалайнера обнаружили более 100 металлических обломков, один из них имел форму “бабочки”.

Также выяснилось, что по состоянию на 8 июня до сих пор не найдены останки двух из 298 пассажиров, погибших во время авиакатастрофы MH17.

Судебные слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе продолжаются.

Доказательства по делу МН17

17 июля 2014 года самолет МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над Донбассом.

Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Почти двести были гражданами Нидерландов.

По данным Bellingcat, все доказательства по делу катастрофы указывают, что самолет МН17 сбила российская ракета, привезенная на Донбасс.

На суде подтвердили, что эвакуацию тел погибших и обломков лайнера, работу экспертов и следователей на месте трагедии осложняли боевые действия.

Источник: Molly Quell