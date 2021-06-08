Все доказательства по делу МН17 указывают, что самолет сбила ракета РФ — Bellingcat

Все доказательства по делу катастрофы МН17 указывают, что самолет сбила российская ракета. Именно Россия привезла оружие на Донбасс.

Об этом в интервью немецкому изданию DW рассказал журналист-расследователь Bellingcat.

Между тем в Нидерландах уже второй день продолжается рассмотрение дела по существу. В начале заседания судья отметил, что все исследования показывают, что самолет был исправен. Поэтому версию об аварии отвергли.

Также судья сообщил, что эвакуация тел погибших и обломков лайнера, работа экспертов и следователей на месте трагедии была затруднена из-за боевых действий.

Напомним, самолет МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из разных стран мира. Почти двести были гражданами Нидерландов.

Дело MH17

Вчера в Гааге началось рассмотрение дела по сбитию рейса МН17 малайзийских авиалиний на Донбассе.

Слушания продлятся до 10 июня, а на следующий день состоится итоговое заседание. Судьи определят, виноваты ли подсудимые, а также откуда был осуществлен выстрел.

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