Маас договаривается о встрече Нормандской четверки: Украина и Франция — готовы

Германия договаривается о проведении встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине.

— Если такая встреча состоится – ее необходимо тщательно подготовить. Переговоры в таком формате имеют смысл только в случае достижения определенных результатов. В последнее время не было никакого прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, но переговоры в Нормандском формате могут дать этому процессу новый импульс, — заявил Маас.

По его словам, глава французского МИД Ле Дриан уже поставлен в известность о немецкой инициативе и полностью ее поддерживает. Кроме того, немецкий и французский министры намерены в ближайшее время обсудить этот вопрос со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В свою очередь Кулеба заявил, что на сегодняшней встрече обсудил с Маасом возможную повестку дня будущей встречи.

Он добавил, что Украина готова к предметному разговору, но хотела бы, чтобы глава российской дипломатии приехал договариваться, а не пытаться навязать остальным участникам свои условия.

Украинский министр подчеркнул, что Москва всячески пытается заморозить переговорный процесс, а потому Запад должен объединить усилия, чтобы не допустить такого варианта развития событий.

Кулеба отметил, что Киев хотел бы понимать, на какие шаги и в какой последовательности готов пойти Кремль, если Украина согласится на определенные уступки.

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Зеленский о новом оружии РФ против Украины

В понедельник, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия строит газопровод Северный поток-2, чтобы потом использовать его в качестве оружия против Украины.

Он выразил удивление тем фактом, что его американский коллега Джо Байден принял решение отказаться от введения санкций.

В то же время Зеленский выразил надежду, что Белый дом все еще может остановить строительство газопровода, либо не допустить его ввода в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба МИД Германии