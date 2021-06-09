В ЕС продлили запрет на инвестиции в оккупированный Крым

Послы Европейского Союза продлили запреты на инвестирование во временно оккупированный РФ Крымский полуостров. Соответствующее решение обнародуют вскоре.

Об этом в социальной сети Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

— Послы ЕС дали зеленый свет на продолжение запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни, — написал он.

EU ambassadors have given green light to prolong the EU’s investment ban on #Crimea for another year. should be rubber-stamped in the coming days. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 9, 2021

По его информации, решение приняли сегодня, 9 июня.

ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма “зелеными человечками” из РФ. С тех пор срок действия ежегодно продолжаются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.

Санкции ЕС против России

Ранее Совет ЕС продлил киберсанкции против граждан Российской Федерации.

Они будут действовать до 18 мая 2022 года включительно.

Подробнее о санкциях против России читайте на Фактах ICTV.