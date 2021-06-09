В ЕС продлили запрет на инвестиции в оккупированный Крым

Послы Европейского Союза продлили запреты на инвестирование во временно оккупированный РФ Крымский полуостров. Соответствующее решение обнародуют вскоре.
Об этом в социальной сети Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
— Послы ЕС дали зеленый свет на продолжение запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни, — написал он.
EU ambassadors have given green light to prolong the EU’s investment ban on #Crimea for another year. should be rubber-stamped in the coming days. #Ukraine #Russia
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 9, 2021
По его информации, решение приняли сегодня, 9 июня.
ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма “зелеными человечками” из РФ. С тех пор срок действия ежегодно продолжаются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.
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