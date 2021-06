В ЕС продлили запрет на инвестиции в оккупированный Крым

Послы Европейского Союза продлили запреты на инвестирование во временно оккупированный РФ Крымский полуостров. Соответствующее решение обнародуют вскоре.

Об этом в социальной сети Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

EU ambassadors have given green light to prolong the EU’s investment ban on #Crimea for another year. should be rubber-stamped in the coming days. #Ukraine #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 9, 2021