Работал в интересах РФ: в Польше арестовали экс-деятеля пророссийской партии

Агентство внутренней безопасности задержало бывшего деятеля пророссийской партии Изменения Януша Н. по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки.

Суд по требованию прокуратуры постановил задержать мужчину на три месяца. Януша Н. задержали в Белостоке работники Ольштынского участка 31 мая.

Обвинения за участие в шпионаже в пользу секретных служб РФ против интересов Республики Польша ему предъявлено прокурором из Варавского мазовецкого отделения.

Представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарын сообщил, что Януш Н. не признает своей вины и утверждает, что невиновен. Однако, Окружной суд Варшавы принял решение отправить его под арест.

Участие в деятельности иностранной разведки против Республики Польша наказывается лишением свободы от одного до десяти лет.

Во время операции по задержанию Агентство внутренней безопасности провели обыски мест проживания Януша Н. и мест связанных с ним лиц.

— Во время операции изъяли деньги на сумму более 300 тыс. злотых и большое количество носителей данных, — сообщила прокуратура.

Жарын отметил, что часть средств, найденных во время обысков, была в евро.

Следователи установили, что Януш Н. был сторонником РФ и активно действовал в интересах этой страны.

По данным следователей, он по просьбе российской разведки пытался установить контакты с польскими политиками, а также чиновниками из других стран, работающих в Европарламенте.

— Его деятельность была частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, сделанных с целью ослабить позиции Польши в ЕС и на международной арене.

Жарын отметил, что Януш Н. работал на конкретных людей, которые действовали в интересах российской разведки.

В Осло задержали норвежца по подозрению в шпионаже

Полиция Норвегии задержала мужчину, подозревает в передаче России данных государственной важности.

Норвежец факт общения с россиянами признал, но отметил, что в его сообщениях не было никаких конфиденциальных сведений.

Источник: Polsat News