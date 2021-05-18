Руководитель IMEX Group Петр Бернатик-младший, которая арендовала склады боеприпасов, которые взорвались в 2014 году, мог контактировать с агентами ГРУ РФ Анатолием Чепигой и Александром Мышкиным.

Издание iRozhlas со ссылками на источники отмечает, что за день до взрывов Бернатик-младший находился возле гостиницы Corrado в Отсраве, где тогда остановились российские агенты Чепига и Мишкин, подозреваемые в причастности к взрывам. Об этом свидетельствуют данные его локации в смартфоне.

— Он провел там около 40 минут, — рассказали источники, знакомые со следствием.

Владелец отеля Corrado сообщил, что агенты военной спецслужбы ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин остановились под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Что именно Бернатик-младший там делал 15 октября 2014 года — неизвестно. Все обвинения в этом он отрицает. Также он не может объяснить, почему его смартфон показал 40-минутную остановку.

Его адвокат Радек Ондруш сначала сказал, что Бернатик-младший мог стоять на перекрестке возле отеля. А потом заявил, что его клиента в тот день там не было.

— Я разговаривал с ним, он сказал, что это точно неправда. Он утверждает, что поехал прямо в Врбетице и нигде не останавливался и никогда не ходил в гостиницу Corrado, — сказал Ондруш.

Но, посещение этого отеля не единственная странность в маршруте Бернатика-младшего перед взрывами.

После отеля он приехал в Врбетице. По показаниям свидетелей, он остановился у ворот военного склада и сообщил, что приехал один, что, по словам персонала, было крайне необычно. До этого он редко осматривал товар, а когда это случалось, его всегда сопровождал еще кто-то.

Бернатик-младший провел на складах около трех часов. Никого из сотрудников и рабочих там не было, а работникам 15 октября 2014 года предоставили внезапный выходной. Впоследствии человек, который дал им выходной, погиб во время взрывов.

Расследование взрывов под Врбетице

Глава Кабмина Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны рассматривают лишь одну версию причин взрыва на военных складах под Врбетице.

По его словам, в организации диверсии виновны сотрудники российских спецслужб.

17 апреля правительство Чехии выслало 18 российских дипломатов, которых подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом для инцидента стало чешское расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году, к которому может быть причастна Россия.

Источник: iRozhlas