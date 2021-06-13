Страны Большой семерки договорились пожертвовать 1 млрд доз Covid-вакцины — СМИ

Страны Большой семерки обеспечат 1 млрд доз вакцин против коронавируса в течение следующего года.
Также Большая семерка будет сотрудничать с частным сектором, G20 и другими странами над увеличением вклада в течении следующих месяцев.
Согласно данным иностранных СМИ, в проекте Большой семерки указано, что пожертвования вакцин базируются на экспорте отечественного производства. По меньшей мере 700 миллионов доз экспортируют в этом году. Более 50% препаратов предназначены для стран, не входящих в G7.
В проекте также говорится, что G7 обязуется продолжать экспорт вакцины в значительных пропорциях и будет способствовать добровольному лицензированию вакцин от коронавируса.
Встреча Байдена и Путина
16 июня в Женеве (Швейцария) состоится встреча президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина.
Во время встречи Байдена и Путина президенты обсудят ряд вопросов, среди которых ситуация с пандемией коронавируса.
Источник: Usnews