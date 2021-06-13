Страны Большой семерки договорились пожертвовать 1 млрд доз Covid-вакцины — СМИ

Страны Большой семерки обеспечат 1 млрд доз вакцин против коронавируса в течение следующего года.

Также Большая семерка будет сотрудничать с частным сектором, G20 и другими странами над увеличением вклада в течении следующих месяцев.

Согласно данным иностранных СМИ, в проекте Большой семерки указано, что пожертвования вакцин базируются на экспорте отечественного производства. По меньшей мере 700 миллионов доз экспортируют в этом году. Более 50% препаратов предназначены для стран, не входящих в G7.

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В проекте также говорится, что G7 обязуется продолжать экспорт вакцины в значительных пропорциях и будет способствовать добровольному лицензированию вакцин от коронавируса.

Встреча Байдена и Путина

16 июня в Женеве (Швейцария) состоится встреча президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Во время встречи Байдена и Путина президенты обсудят ряд вопросов, среди которых ситуация с пандемией коронавируса.

Источник: Usnews