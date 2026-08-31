Президент Владимир Зеленский после переговоров с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что сентябрь может привести к значительным изменениям.

Зеленский не исключает значительных изменений в сентябре

— Сентябрь может многое изменить, и нужно, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира, – сказал Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 31 августа.

Глава государства отметил, что на данный момент данные украинской и разведок стран-партнеров свидетельствуют о желании президента РФ Владимира Путина продолжать войну.

По словам Зеленского, это происходит даже несмотря на то, что большинство российского общества согласилось бы на прекращение боевых действий по линии соприкосновения.

Сейчас смотрят

Зеленский подчеркнул значение дальнейших действий американской стороны.

— Мы увидим, что удастся представителям президента Америки, – добавил он.

Президент сообщил, что американская сторона готовится к встрече с российской.

Напомним, 31 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стороны обсудили дальнейшие шаги переговорных команд США и Украины и возможную дату приезда американских представителей в Киев.

Зеленский рассказал спецпредставителям президента США о ситуации на фронте. По словам президента, продвижение России является незначительным и происходит при огромных потерях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.