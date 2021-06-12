Президента США Джо Байден проведет одиночную пресс-конференцию по итогам встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Американская сторона решила отказаться от привычного формата совместного выступления после переговоров, чтобы Байден не общался с журналистами на одной площадке вместе с Путиным.
— Мы ожидаем, что эта встреча будет откровенной. Персональная пресс-конференция — подходящий формат, чтобы рассказать СМИ о темах, обсуждаемых на встрече — как с точки зрения отраслей, в которых мы можем договориться, так и в сферах, где есть серьезные разногласия, — заявил представитель Белого дома.
В Белом доме в настоящее время работают над форматом встречи Байдена с Путиным. Однако уже подтвердили некоторые детали, частности, среди них — отдельная пресс-конференция Байдена после переговоров.
Встреча Байдена и Путина
Во время встречи президент США Джо Байден намерен обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным агрессию против Украины и аннексию Крыма.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве (Швейцария). Глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен будет сопровождать президента США на этой встрече.
Ранее Джо Байден подтвердил свою полную приверженность Украине. Во время разговора Байдена и Зеленского, президент США заверил главу украинского государства в безусловной поддержке Украины.