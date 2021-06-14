Не прекращая диалога с РФ: Столтенберг анонсировал усиление армий стран НАТО

НАТО будет и дальше наращивать свой военный потенциал и усиливать коллективную оборону, чтобы противостоять угрозе, вызванной агрессивным поведением России.

Об этом в одном из интервью сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

— Наши войска находятся в самом боеспособном состоянии со времен Холодной войны. Политика НАТО в отношении РФ основана на поддержании диалога с Москвой при дальнейшем укреплении обороны, — заявил он.

По словам Генсека НАТО, государства-члены Альянса будут увеличивать численность своих армий и при этом наращивать финансирование вооруженных сил.

Столтенберг отметил, что НАТО не планирует размещать в Европе новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерные боеголовки, несмотря на прекращение действия Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности.

Он также подчеркнул, что Альянс намерен укрепить противовоздушную и противоракетную оборону и при этом будет осуществлять контроль над вооружениями РФ.

Кроме того, одними из ключевых методов принуждения Москвы к диалогу является санкции в отношении России и развитие отношений с Украиной и Грузией.

Позиция стран Балтии по вступлению Украины в НАТО

Перед саммитом НАТО все страны Балтии выступили с поддержкой предоставления Украине членства в Североатлантическом альянсе.

Как заявил литовский президент Гитанас Науседа Литва, Латвия и Эстония готовы отстаивать более сильную поддержку Украины.

Он также пообещал, что страны Балтии готовы увеличить инвестиции в развитие украинской оборонной сферы.