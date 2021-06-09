Страны Балтии перед саммитом НАТО заявили о поддержке Украины

Страны Балтии выступили за более сильную поддержку Украины и Грузии перед саммитом НАТО.

Об этом заявил лидер Альянса и литовский президент Гитанас Науседа.

Он подтвердил, что Литва, Латвия и Эстония готовы отстаивать более сильную поддержку Украины и увеличить инвестиции в оборонную сферу всех стран-членов и друзей Альянса.

Вступление Украины в НАТО

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка поддерживает членство Украины в Североатлантическом Альянсе.

По его словам, для потенциального присоединения к НАТО Украина имеет все необходимые инструменты.

Однако препятствовать членству может то, что не все участники Альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву Плана действий относительно членства в НАТО.

Подробнее о вопросе вступления Украины в НАТО читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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