Страны Балтии перед саммитом НАТО заявили о поддержке Украины
Страны Балтии выступили за более сильную поддержку Украины и Грузии перед саммитом НАТО.
Об этом заявил лидер Альянса и литовский президент Гитанас Науседа.
Он подтвердил, что Литва, Латвия и Эстония готовы отстаивать более сильную поддержку Украины и увеличить инвестиции в оборонную сферу всех стран-членов и друзей Альянса.
Вступление Украины в НАТО
В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка поддерживает членство Украины в Североатлантическом Альянсе.
По его словам, для потенциального присоединения к НАТО Украина имеет все необходимые инструменты.
Однако препятствовать членству может то, что не все участники Альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву Плана действий относительно членства в НАТО.
Подробнее о вопросе вступления Украины в НАТО читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Depositphotos