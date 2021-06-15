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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

В Ираке обстреляли с дрона американскую базу

Дрон

Боевое беспилотное летательное устройство нанесло удар по военной базе США, расположенной в районе международного аэропорта Багдад.

Во время обстрела никто не пострадал. Дрон сбросил бомбы на американскую военную базу, повредив внешнюю часть забора.

Согласно заявлению командования совместных операций Ирака, накануне три беспилотника атаковали военную базу в аэропорту Багдада. Один из них сбили.

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В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Последнее время военные базы Ирака, на территории которых размещены американские войска и посольство США, часто подвергаются минометным и ракетным обстрелам.

Пожар в Ираке

В конце апреля произошел пожар в Ираке из-за несоблюдения требований хранения кислорода в баллонах. В Багдаде в больнице, где оказывают помощь больным Covid-19, погибли по меньшей мере около 82 человек и еще 110 пострадали.

Чрезвычайное происшествие признали угрозой национальной безопасности страны. Местные журналисты сообщают о случаях удушья у пациентов из-за взрыва кислородных аппаратов.

Источник: Синьхуа

Фото: Dreamstime

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