Байден предложил эксперта по Украине и РФ на должность помощника главы Пентагона

Помощником министра обороны США по вопросам международной безопасности может стать Селеста Валландер, которая является экспертом в вопросах Украины, России и Евразии.
Ее кандидатуру на эту должность предложил президент США Джо Байден, сообщает Белый дом.
Сейчас Селеста Валландер возглавляет фонд США-Россия. Перед этим она была специальным помощником президента и старшего директора по России/Центральной Азии в Совете национальной безопасности (2013-2017).
В 2009-2012 годах – заместителем помощника министра обороны по России/Украине/Евразии.
Валландер также была профессором Американского Университета, преподавала в Джорджтаунском университете.
Кроме того, с 2000-го до 2006 года она возглавляла направление по России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований, работала в Совете по международным отношениям и Гарварде.
Она является автором более 80 публикаций по вопросам европейской и евразийской безопасности, посвященных внешней и оборонной стратегии России.
Чтобы стать помощником главы Пентагона, кандидатуру Валландер должна утвердить голосованием верхняя палата Конгресса США.
Источник: whitehouse.gov