Байден предложил эксперта по Украине и РФ на должность помощника главы Пентагона

Помощником министра обороны США по вопросам международной безопасности может стать Селеста Валландер, которая является экспертом в вопросах Украины, России и Евразии.

Ее кандидатуру на эту должность предложил президент США Джо Байден, сообщает Белый дом.

Сейчас Селеста Валландер возглавляет фонд США-Россия. Перед этим она была специальным помощником президента и старшего директора по России/Центральной Азии в Совете национальной безопасности (2013-2017).

В 2009-2012 годах – заместителем помощника министра обороны по России/Украине/Евразии.

Валландер также была профессором Американского Университета, преподавала в Джорджтаунском университете.

Кроме того, с 2000-го до 2006 года она возглавляла направление по России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований, работала в Совете по международным отношениям и Гарварде.

Она является автором более 80 публикаций по вопросам европейской и евразийской безопасности, посвященных внешней и оборонной стратегии России.

Чтобы стать помощником главы Пентагона, кандидатуру Валландер должна утвердить голосованием верхняя палата Конгресса США.

Источник: whitehouse.gov