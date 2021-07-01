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Анастасія Рогожінська |

В Турции женщина отпраздновала 119-летие: в чем секрет долголетия

Бабуся

В Турции местная жительница Секер Арслан в 2021 году отпраздновала 119-й день рождения. Женщина отмечала праздник в семейном кругу.

За свою жизнь Арслан пережила Первую мировую войну, распад Османской империи, провозглашение Турецкой республики, пандемию испанского гриппа, Вторую мировую войну и пандемию коронавируса.

Она родилась 27 июня 1902 года. Однако для подтверждение своего возраста женщина имеет только водительское удостоверение.

Таким образом 119-летняя Секер претендует стать самой старой женщиной планеты. Она может обогнать жительницу Японии Кане Танака, которая родилась 2 января 1903 года.

Секретом долголетия женщины, ее родные считают, правильное питание и натуральные продукты.

— У нее всегда есть на столе масло, мед и сыр. Ранее она самостоятельно заквашивала йогурт. Ежедневно на завтрак съедает одно вареное яйцо, — делится старшая дочь Арслан.

У Секер есть шестеро детей и 12 внуков. Она живет с дочерью, зятем и двумя внуками, и мечта о правнуков.

Источник: Mirror

Фото: Depositphotos

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