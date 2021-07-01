В Турции местная жительница Секер Арслан в 2021 году отпраздновала 119-й день рождения. Женщина отмечала праздник в семейном кругу.

За свою жизнь Арслан пережила Первую мировую войну, распад Османской империи, провозглашение Турецкой республики, пандемию испанского гриппа, Вторую мировую войну и пандемию коронавируса.

Она родилась 27 июня 1902 года. Однако для подтверждение своего возраста женщина имеет только водительское удостоверение.

Amasya’da 120 yaşına giren Şeker Arslan, yeni yaşını sürpriz doğum günüyle kutladı. — İhlas Haber Ajansı https://t.co/jp1ODFFItM — Leman Ergöz (@LemanErgz1) June 27, 2021

Таким образом 119-летняя Секер претендует стать самой старой женщиной планеты. Она может обогнать жительницу Японии Кане Танака, которая родилась 2 января 1903 года.

Amasyalı Şeker Nine 120’nci yaşını kutladı. 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 6 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Arslan’ın annesinin de 110 yaşına kadar yaşadığı öğrenildi pic.twitter.com/fs0NKtkZAs — Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) June 27, 2021

Секретом долголетия женщины, ее родные считают, правильное питание и натуральные продукты.

— У нее всегда есть на столе масло, мед и сыр. Ранее она самостоятельно заквашивала йогурт. Ежедневно на завтрак съедает одно вареное яйцо, — делится старшая дочь Арслан.

У Секер есть шестеро детей и 12 внуков. Она живет с дочерью, зятем и двумя внуками, и мечта о правнуков.