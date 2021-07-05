В японской префектуре Сидзуока продолжаются поиски 113 человек, которые исчезли после оползня в городе Атами 3 июля.

По последним данным, погибли по меньшей мере три человека и уничтожено 130 домов.

Удалось спасти 23 человек, среди них – один пострадавший. Более 550 жителей города нашли приют в местных гостиницах.

На социальной медиа-платформе в Twitter люди публикуют информацию о пропавших родственниках.

Местные власти закрыли 11 начальных и средних школ и четыре детских сада, потому что вероятность сильного дождя и селевых восхождений остается.

3 июля на город Атами в японской префектуре Сидзуока сошел селевой поток. 10 тыс. куб. м почвы попало в реку, после чего эту субстанцию отнесло на расстояние два километра.

На место отправили бригады аварийного реагирования Армии самообороны Японии и более 100 правоохранителей.

Премьер-министр страны Есихидэ Суга собрал оперативную группу по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Источник: Kyodo News