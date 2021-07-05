В Каспийском море, неподалеку от берегов Азербайджана 4 июля произошел мощный взрыв, в результате которого посреди моря поднялся огромный огненный столб.

Беспокойство вызывает еще и то, что взрыв произошел неподалеку газового месторождения Умид.

Однако заместитель начальника отдела по связям с общественностью компании SOCAR Ибрагим Ахмедов утверждает, что причиной пожара стало вполне естественное явление, а именно извержение грязевого вулкана.

Ахмедов сообщил, что сотрудники SOCAR сразу отправились на место пожара для установления причин.

— На острове Дашлы, расположенном примерно в 30 км от побережья между поселком Алят и городом Нефтчала, наблюдалось естественное горение грязевого вулкана, — сообщил Ахмедов.

Заместитель директора подчеркнул, что ни один объект SOCAR не пострадал в результате пожара, а вблизи места взрыва не находится важных инфраструктурных объектов нефтяной промышленности.

Такую версию подтверждает и директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли.

По словам Етирмишли, взрывы во время извержения вулканов такого типа — обычное явление.

Видео: Liveuamap