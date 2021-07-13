Литовский Сейм провозгласил рост числа нелегальных мигрантов с белорусской границы гибридной агрессией.

Соответствующую резолюцию парламент Литвы поддержал 12 июля, во вторник.

Ее поддержали 56 депутатов, двое проголосовали против, еще 24 оппозиционера — воздержались.

Резолюция провозглашает, что организованные потоки нелегалов из третьих стран является способом дестабилизации ситуации в Литве.

— Очевидно, что сегодня мы сталкиваемся с особой проблемой, которую трудно увидеть иначе, чем гибридная атака, — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Не исключают, что эту гибридную агрессию могут использовать в контексте масштабных военных учений Запад.

Депутаты Сейма предлагают усилить границу с Беларусью и возвести стену по всему периметру.

Парламентарии также призвали наложить санкции и привлечь к ответственности тех лиц, которые являются соорганизаторами потока нелегальных мигрантов в Литву из Беларуси.

Сейм предлагает проводить информационную кампанию в странах, из которых происходит большинство мигрантов, чтобы удержать их от незаконного пересечения границы Литвы и предложить способы вернуть мигрантов на родину.

Отмечается, что если поток нелегалов через границу усилится или продолжится, резолюция рекомендует проводить консультации в рамках Североатлантического альянса.

Такая ситуация будет рассматриваться как угроза для территориальной целостности и безопасности Литвы.

Источник: BNS