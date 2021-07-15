14 июля во Франции прокатилась акция протеста против новых карантинных ограничений. Накануне правительство ввело обязательное предъявление сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста для посещения баров, ресторанов и кинотеатров, а также обязательную вакцинацию медработников.

Manifestation contre le #PassSanitaire en cours à Paris, plusieurs milliers de personnes. #VaccinObligatoire pic.twitter.com/xTU7b44NJe — Remy Buisine (@RemyBuisine) July 14, 2021

Несогласованные протесты прошли в ряде французских городах. В частности, в Париже, Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси и Руане.

В общем по всей стране приняли участие в протестах минимум 7,8 тыс. человек.

В Париже правоохранители насчитали до 2 тыс. протестующих.

Некоторые демонстранты вышли на улицы с плакатами с лозунгами: Свобода!, Долой диктатуру!, Долой паспорта здоровья!.

The fighting with police in Paris has already started. Not surprising — tensions running high #PassDeLaHonte

pic.twitter.com/4j5AOVPvTa — Nat (@Arwenstar) July 14, 2021

Некоторые из митингующих в столице Франции поджигали мусорные баки. На что полиция в ответ применила слезоточивый газ.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрона сообщил об усилении карантина в стране.

С августа торговые центры, кафе, бары и рестораны должны проверять наличие так называемого санитарного сертификата у посетителей. В документе должна будет указана информация о прививках или недавнего негативного ПЦР-теста.

Накануне Макрона заявлял, что всем французским медицинским работникам нужно до 15 сентября 2021 года сделать прививки против Covid-19. Иначе работодатели получат право увольнять непривитых с работы.