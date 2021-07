14 июля во Франции прокатилась акция протеста против новых карантинных ограничений. Накануне правительство ввело обязательное предъявление сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста для посещения баров, ресторанов и кинотеатров, а также обязательную вакцинацию медработников.

Несогласованные протесты прошли в ряде французских городах. В частности, в Париже, Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси и Руане.

В общем по всей стране приняли участие в протестах минимум 7,8 тыс. человек.

В Париже правоохранители насчитали до 2 тыс. протестующих.

Некоторые демонстранты вышли на улицы с плакатами с лозунгами: Свобода!, Долой диктатуру!, Долой паспорта здоровья!.

The fighting with police in Paris has already started. Not surprising — tensions running high #PassDeLaHonte

pic.twitter.com/4j5AOVPvTa

