В Украине планируется разморозить прожиточный минимум и изменить оплату труда госслужащих

Кабинет Министров Украины в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предлагает поэтапное повышение прожиточного минимума в соответствии с уровнем инфляции.

Соответствующее постановление №774 от 27 июня 2025 года обнародовано на правительственном портале.

Каким будет прожиточный минимум в Украине до 2028 года: план Кабмина

Согласно документу, прожиточный минимум, который в последний раз повышался 1 января 2024 года и составляет 2 920 грн, предлагают увеличить:

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в 2026 году – на 8,6% до 3171 грн;

в 2027 году – на 5,9% до 3358 грн;

в 2028 году – на 5,3% до 3536 грн.

В Бюджетной декларации отмечается, что прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сфере доходов населения, социальной защиты, медицины, образования и т.д.

В то же время размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который используется для определения должностных окладов судей, работников государственных органов и налоговой и таможни, останется на уровне 2025 года.

В документе отмечается, что в рамках евроинтеграционных обязательств Украина должна продолжить реформу государственного управления. В частности, в 2026-2028 годах предусмотрено продолжение оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, введенной в 2024 году.

Также Верховная Рада и правительство будут работать над отвязкой должностных окладов от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что позволит усовершенствовать систему оплаты труда в госорганах.

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