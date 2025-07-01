КНДР получила от России Панцирь-С1 и технологии для производства дронов — Буданов

В столице Северной Кореи Пхеньяне появились первые российские зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С1. РФ также передала КНДР технологии и оборудование для производства ударных дронов. Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

РФ передает КНДР технологии для производства дронов и оружие

— Этот Шахед как кочевник какой-то. Вот он из Ирана перешел в РФ, а теперь из РФ уже под названием не Шахед пришел в КНДР. Они работают быстро, поверьте мне, к сожалению… Из РФ в КНДР они делают трансфер технологий. Они не Шахеды передают, а технологии, оборудование и так далее. Налаживают там производство, — рассказал Буданов.

По его словам, передача технологий для изготовления ударных беспилотников уже состоялась.

Буданов подчеркнул, что запуск производства ударных дронов в Северной Корее приведет к значительному ухудшению ситуации с безопасностью на Корейском полуострове.

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— Потому что КНДР сейчас значительно наращивает свою военную мощь. В первую очередь из-за прямого сотрудничества с РФ и из-за получения реального боевого опыта ее воинами. И это не может не повлиять на безопасность, потому что в конечном итоге у КНДР есть единственный противник. Реальный противник — это Южная Корея. Других нет. И они это прекрасно знают, — отметил глава ГУР.

Россия также передала КНДР установки Панцирь-С1 и проводит обучение для северокорейских военнослужащих по их использованию.

— В Пхеньяне уже появились первые установки Панцирь-С1. Они там стоят уже на боевом дежурстве, охраняют их столицу. И россияне переобучают корейский персонал. Скоро корейцы уже будут автономно работать на этой технике, — рассказал Буданов.

В РФ находятся 12 тыс. военных КНДР

Глава ГУР также прогнозирует существенное увеличение количества граждан Северной Кореи на территории России в ближайшее время.

Определенное количество граждан КНДР будут подписывать контракты с армией РФ. При этом они будут выглядеть как настоящие добровольцы.

По данным Буданова, численность северокорейского контингента, уже находящегося в РФ, составляет 12 тыс. солдат и поддерживается на примерно постоянном уровне. К

Руководитель ГУР отметил, что граждане Китая также участвуют в боевых действиях на стороне РФ против Украины.

— Им нужен боевой опыт, это все понятно. Как и КНДР, кстати. Это же была одна из основных причин. Нехватка реального опыта. Теперь они все его получают, — пояснил он.

По данным разведки Южной Кореи, КНДР может развернуть дополнительные войска на территории России для участия в войне против Украины уже в июле или августе. Пхеньян также продолжает осуществлять поставки вооружения в Россию.

Источник : Суспільне

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