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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Белый дом раскритиковал Facebook за убийство людей из-за дезинформации о вакцинации от коронавируса

Білий дім

Белый дом раскритиковал социальную сеть Facebook после того, как президент США Джо Байден накануне обвинил сеть в убийстве людей из-за дезинформации о прививках от коронавируса.

Источник в администрации Байдена сообщил, что публичное обвинение Facebook появилось после разочарования платформой через ее неспособность искоренить опасную информацию о вакцины.

— Они скрывали информацию о правилах, задействованніх предотвращению распространения опасной дезинформации, — сказал представитель администрации Байдена.

Белый дом с февраля обращается за помощью к Facebook и другим соцсетям, чтобы остановить распространение дезинформации, например миф, что вакцина может вызвать бесплодие.

Ситуация осложнилась из-за распространения штамма Дельта, недоверия к вакцине молодежи, а также на фоне опросов общественного мнения о том, что большинство непривитых людей верят в мифы о вакцине.

Поскольку случаи заболевания растут, а уровень вакцинации в США замедлился, Белый дом начал на этой неделе борьбу с неверной информацией.

Источник: Fox News

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