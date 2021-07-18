Белый дом раскритиковал Facebook за убийство людей из-за дезинформации о вакцинации от коронавируса

Белый дом раскритиковал социальную сеть Facebook после того, как президент США Джо Байден накануне обвинил сеть в убийстве людей из-за дезинформации о прививках от коронавируса.

Источник в администрации Байдена сообщил, что публичное обвинение Facebook появилось после разочарования платформой через ее неспособность искоренить опасную информацию о вакцины.

— Они скрывали информацию о правилах, задействованніх предотвращению распространения опасной дезинформации, — сказал представитель администрации Байдена.

Peter Doocy challenges @PressSec on the White House flagging “misinformation” to Facebook: “Our biggest concern here — is the number of people dying around the country because they are getting misinformation that is leading them to not take a vaccine.” pic.twitter.com/6pWhkPsgoH — Daily Caller (@DailyCaller) July 16, 2021

Белый дом с февраля обращается за помощью к Facebook и другим соцсетям, чтобы остановить распространение дезинформации, например миф, что вакцина может вызвать бесплодие.

Ситуация осложнилась из-за распространения штамма Дельта, недоверия к вакцине молодежи, а также на фоне опросов общественного мнения о том, что большинство непривитых людей верят в мифы о вакцине.

Поскольку случаи заболевания растут, а уровень вакцинации в США замедлился, Белый дом начал на этой неделе борьбу с неверной информацией.

Источник: Fox News