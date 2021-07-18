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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

США предоставили армии Афганистана три вертолета Black Hawk

Місія НАТО в Афганістані

Соединенные Штаты предоставили армии Афганистана три вертолета Black Hawk, в соответствии с обязательствами, взятыми во время недавнего визита президента в Соединенные Штаты.

Ранее советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохеб сообщал на пресс-конференции, что в ближайшее время США предоставят афганским ВВС семь вертолета Black Hawk и этот процесс будет продолжаться.

— Для оснащения афганских национальных сил обороны и безопасности три новых UH-60 Blackhawk доставлены героическим ВВС Афганистана сегодня из США, — написал пресс-секретарь афганских сил обороны и безопасности генерал Аджмал Омар Шинвари.

In accordance with the commitments made during the President’s recent visit to the United States, in order to equip Afghan national defense and security forces, three new UH -60 Blackhawks delivered to the Heroic Afghanistan Air Forces today 17 July 2021 from US.@ashrafghani pic.twitter.com/EmbetojhCQ

Мохеб также заявил, что с прибытием боевых вертолетов ситуация на фронтах улучшится, и текущие проблемы будут лучше решаться с помощью авиационной техники.

В прошлом месяце министерство обороны Афганистана объявил, что Соединенные Штаты окажут афганским военно-воздушным силам 45 боевых вертолетов и семь истребителей А29.

Фото: Генеральний штаб ВСУ

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