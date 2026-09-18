В ночь на 18 сентября российские войска массированно атаковали Одессу и область. Известно о трех пострадавших, есть значительные разрушения и повреждения.

Об этом сообщают руководитель Одесской ОВА Олег Кипер и глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу и область 18 сентября: последствия

Ночью и утром в Одессе доносились сигналы воздушной тревоги. В городе в результате атаки получило повреждения двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Там возник пожар, который быстро потушили.

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По информации ГBA, в Одессе обошлось без пострадавших.

Однако есть трое раненых в Одесской области, сообщили в ОВА. Повреждены жилищный сектор, предприятие, резервуары и складские помещения в результате российской атаки.

В областной военной администрации рассказали, что разрушен частный жилой дом, повреждено еще минимум пять. Повреждено также здание лицея, теплицы и несколько автомобилей.

Как уточнили в Одесской ОВА, на местах ударов продолжается ликвидация последствий российской атаки. Правоохранители документируют очередные военные преступления армии РФ.

Фото: Одесская ОВА

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