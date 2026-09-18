Атака на Одесскую область: есть попадания в предприятие, резервуары и склады, 3 раненых
В ночь на 18 сентября российские войска массированно атаковали Одессу и область. Известно о трех пострадавших, есть значительные разрушения и повреждения.
Об этом сообщают руководитель Одесской ОВА Олег Кипер и глава городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу и область 18 сентября: последствия
Ночью и утром в Одессе доносились сигналы воздушной тревоги. В городе в результате атаки получило повреждения двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Там возник пожар, который быстро потушили.
По информации ГBA, в Одессе обошлось без пострадавших.
Однако есть трое раненых в Одесской области, сообщили в ОВА. Повреждены жилищный сектор, предприятие, резервуары и складские помещения в результате российской атаки.
В областной военной администрации рассказали, что разрушен частный жилой дом, повреждено еще минимум пять. Повреждено также здание лицея, теплицы и несколько автомобилей.
Как уточнили в Одесской ОВА, на местах ударов продолжается ликвидация последствий российской атаки. Правоохранители документируют очередные военные преступления армии РФ.
Фото: Одесская ОВА